Аким Костанайской области проголосовал на референдуме

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На избирательном участке в школе №1 в Костанае среди избирателей и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, пришедший по традиции со своей супругой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона поздравил костанайцев с важным политическим событием - проведением референдума.

«Сегодня с утра в области начали работу 735 участков референдума. В области - 553 тысяч избирателей», - сказал А. Мухамбетов.

Он также отметил, что на всех участках работают наблюдатели, которые обеспечивают законность проведения референдума. Большую работу по подготовке и проведению референдума проделали и местные исполнительные органы.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области с 7 утра начали работу свыше 700 избирательных участков референдума.