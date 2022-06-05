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    11:52, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Аким Костанайской области проголосовал на референдуме

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На избирательном участке в школе №1 в Костанае среди избирателей и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, пришедший по традиции со своей супругой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона поздравил костанайцев с важным политическим событием - проведением референдума.

    «Сегодня с утра в области начали работу 735 участков референдума. В области - 553 тысяч избирателей», - сказал А. Мухамбетов.

    Он также отметил, что на всех участках работают наблюдатели, которые обеспечивают законность проведения референдума. Большую работу по подготовке и проведению референдума проделали и местные исполнительные органы.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области с 7 утра начали работу свыше 700 избирательных участков референдума.


    Теги:
    Акимат Общество Костанайская область Референдум
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