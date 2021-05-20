Аким Костанайской области представил своего нового заместителя

Новый заместитель будет курировать целый блок вопросов.

«Сегодня по согласованию с Администрацией Президента и моим распоряжением назначен заместитель акима Костанайской области Абенов Арман Таргынович. Абенов А.Т. ранее занимал должность советника акима области, руководителя аппарата акима Костанайской области

Абенов А.Т. будет курировать вопросы по предпринимательству и индустриально-инновационного развития, информатизации, оказания государственных услуг и архивов, также по инспекции труда»,- написал Instagram Архимед Мухамбетов.

Также на совещании был представлен новый руководитель аппарата акима Костанайской области -Эльдар Кузенбаев, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan».



