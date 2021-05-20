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    11:04, 20 Май 2021 | GMT +6

    Аким Костанайской области представил своего нового заместителя

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Экс-руководитель аппарата акима Костанайской области Арман Абенов назначен заместителем акима Архимеда Мухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Новый заместитель будет курировать целый блок вопросов.

    «Сегодня по согласованию с Администрацией Президента и моим распоряжением назначен заместитель акима Костанайской области Абенов Арман Таргынович. Абенов А.Т. ранее занимал должность советника акима области, руководителя аппарата акима Костанайской области

    Абенов А.Т. будет курировать вопросы по предпринимательству и индустриально-инновационного развития, информатизации, оказания государственных услуг и архивов, также по инспекции труда»,- написал Instagram Архимед Мухамбетов.

    Также на совещании был представлен новый руководитель аппарата акима Костанайской области -Эльдар Кузенбаев, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan».




    Теги:
    Назначения Костанайская область Акимат
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