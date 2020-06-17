Аким Костанайской области наградил волонтеров за помощь нуждающимся в период карантина

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Архимед Мухамбетов наградил волонтеров, принимавших активное участие совместно с партией «Nur Otan» в общенациональной акции «Biz Birgemiz» по поддержке нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ».

В Костанайском областном акимате председатель областного филиала партии«Nur Otan», глава региона Архимед Мухамбетов наградил благодарственными письмами от имени Первого Президента страны, председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева наиболее активных волонтеров , участвовавших в республиканской акции «Biz Birgemiz» по поддержке нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусом.

В ходе торжественной церемонии аким области отметил, что силами волонтеров Jas Otan в период пандемии была обеспечена доставка продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости свыше 9 тысячам семей по всей области.

Лидер партии лично подписал благодарственные письма, выразив признательность каждому казахстанскому волонтеру.⠀

В Костанае за активное участие в акции «BizBirgemiz»в период карантина благодарственными письмами от Елбасы наградили 15 волонтеров. География проживания неравнодушных сердец и территория добрых поступков велика. Это почти все города и населенные пункты. Всего по области будут награждены 122 волонтера.

Архимед Мухамбетов выразил свою благодарность волонтерам и отметил, насколько важную работу они выполнили в период карантина.

«В период карантина именно вы на свои плечи возложили огромную ответственность. Более двух месяцев волонтеры нашей области работали без выходных, адресно доставляли помощь нуждающимся. Помогали фасовать и развозить продуктовые наборы наиболее социально уязвимым слоям населения, развозили горячее питание сотрудникам полиции, медицинским работникам, военным на блокпостах, также доставляли лекарства пожилым и больным людям, координировали работу добровольцев, проявляя всё это время неимоверную выдержку и заботу о людях» - сказал Архимед Мухамбетов.

Стоит отметить, что всего в регионе при поддержке меценатов оказана помощь более 9 тысячам человек на сумму свыше 136 млн тенге.

Кроме того, фондом «Birgemiz», учрежденным по инициативе Елбасы, было принято решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге нуждающимся гражданам. По области такая помощь оказана 21 630 гражданам на сумму более 1 млрд тенге.