Аким Караганды провёл урок в школе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 10 февраля, в День рождения Караганды, аким города Ермагамбет Булекпаев провел урок с учащимися школ города на тему «Караганда: наш город – наша гордость». Урок прошел в школе-лицее №101 с онлайн-подключением всех остальных школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ермагамбет Булекпаев рассказал школьникам о перспективах развития города. В ходе урока вопросы акиму задавали учащиеся не только ШЛ №101, но и других школ, которые участвовали во встрече посредством zoom.

Ученики интересовались, какие спортивные объекты планируют открыть в городе, как будет развиваться IT-cфера, какие профессии наиболее востребованы в городе, также были вопросы про общественный транспорт, экологическую ситуацию в Караганде, трудно ли быть акимом и др.

Учащаяся школы №33 Томирис Гусырева задала вопрос по очистке озера в центральном парке и сказала, что работает над проектом по этой теме. Аким развернуто ответил и пообещал пригласить Томирис в акимат и подробно обсудить эту проблему.

В завершение встречи аким поинтересовался у выпускников школы №101, куда они собираются поступать, пожелал им удачи и выразил надежду, на то, что окончив вузы, они станут востребованными специалистами.