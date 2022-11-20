Аким Карагандинской области Женис Касымбек проголосовал на выборах Президента Казахстана

20 Ноября 2022, 09:02

20 Ноября 2022, 09:02

Аким Карагандинской области Женис Касымбек проголосовал на выборах Президента Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек проголосовал на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Глава региона отдал свой голос на избирательном участке № 42 в школе-гимназии имени аль-Фараби в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На нашем участке зарегистрировано 1825 избирателей, в том числе 37 впервые голосующих. Заявлений о принятии участия в выборах на дому не поступало. На восемь утра у нас проголосовало около 60 человек», – сообщила председатель участковой комиссии № 42 Сабина Бижанова.

Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели от некоммерческих организаций и общественных объединений.

Напомним, в Карагандинской области работают 642 участка для голосования. По информации областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано около 770 тысяч избирателей.