17 Июня 2022 20:54

Аким Карагандинской области вручил медикам по 1 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня медицинского работника во Дворце культуры горняков назвали имена лауреатов премии акима Карагандинской области. Впервые после пандемии героев в белых халатах поздравляли на большой сцене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Немногим более двух лет назад вы по первому зову вышли на передовую линию борьбы с коронавирусной инфекцией. Хочу поблагодарить каждого – от санитарки до руководителей предприятий – всех, кто два года, не зная отдыха, не думая о материальном вознаграждении, работал на передовой линии борьбы с опасной болезнью», – сказал глава региона Женис Касымбек, поздравляя медиков.

Аким области также отметил, что в системе здравоохранения есть позитивные изменения. Для жителей сельских районов стала доступнее высокотехнологичная медицина, расширяется география отделений гемодиализа, реабилитационных центров, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

В этом году компьютерные томографы установят в Каркаралинском, Осакаровском и Жанааркинском районах. Пациенты с редкими заболеваниями бесплатно получают жизненно важные препараты. В городах области открываются центры семейного здоровья, в сельской местности начато строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов. За последние 5 лет молодые врачи получили более 300 благоустроенных квартир.