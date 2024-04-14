Аким Карагандинской области призвал чиновников ходить пешком из-за проблем с мусором

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев два дня подряд начинал рабочий день с утреннего пешего обхода Караганды. Глава региона обошел два района и сделал несколько замечаний по поводу мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

В восьмом часу утра вместе с акимами Караганды и района имени Казыбек би Ермаганбет Булекпаев обошел часть юго-востока. По ходу делал замечания по уборке мусора. Паводок закончился, теперь необходимо всем вместе наводить порядок, сделать город чистым, подчеркнул глава региона.

Фото: акимат Карагандинской области

— Вот смотри, вроде убрали, а строительный мусор остался! Почему сразу нормально не делать? Ходите пешком! — высказал Ермаганбет Булекпаев районному акиму Ералы Оспанову.

Аким области обратил внимание на неубранную территорию социальных объектов и частных предприятий. Зашел внутрь рынка «Арай».

Фото: акимат Карагандинской области

— После зимы, конечно, очень много мусора. Надо признать, есть недоработка на районном уровне, связанная с организацией уборки. Есть вопросы к работе подрядчиков. Надо говорить и о том, что бизнес, КСК должны тоже свою территорию убирать. Задача сейчас — быстро привести город в порядок после зимы. Будем постоянно вот так пешком обходить вместе с акимами города, районов, инспектировать каждую улицу, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

Утренние пешие обходы Караганды на следующий день глава региона продолжил по району Алихана Бокейхана по Майкудуку вместе с акимами города и района. В районе уже прошли первые субботники.

Вывезено около тысячи мешков мусора. Но работы еще много: бросаются в глаза брошенные пакеты, пластиковые бутылки и другое. Аким области отметил, что подрядчикам необходимо увеличивать численность рабочих и активнее приводить в порядок свои участки.

— Сейчас прошли около домов, под балконами некоторых из них очень много бытового мусора. Его, к сожалению, сбрасывают отдельные жители из окон и балконов. Горожане не должны оставаться в стороне, нужно выходить и убирать, подключать КСК. Также и предприниматели должны наводить порядок около своих объектов, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, в стране 6 апреля стартовала экологическая акция «Таза Казахстан». Она продлится до 11 мая. В течение месяца в городах и районах пройдут субботники. Жителей, волонтеров просят не оставаться в стороне и принимать активное участие в уборке населенных пунктов.