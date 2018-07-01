Аким Карагандинской области поручил держать вопросы экологии на постоянном контроле

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Экологическую обстановку в регионе обсудили в акимате Карагандинской области. Ерлану Кошанову доложили о ситуации на объектах «Дарьял-У» в Актогайском районе, АО «АрселорМиттал Темиртау» и АО «ТЭМК» в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата области.

По поручению главы региона в начале этого года был разработан комплексный план по оздоровлению экологической обстановки Темиртау на 2018-2020 годы. Всего на этот год запланировано 52 мероприятия.

О том, как выполняется план, рассказал руководитель Управления природных ресурсов и природопользования Руслан Тулепбаев.

«На сегодняшний день реализовано шесть мероприятий. На исполнении находится 21. Работа по 25 мероприятиям запланирована на третий квартал 2018 года. За промышленными предприятиями закреплено 22 мероприятия. Реализация комплексного плана находится на постоянном контроле, ведётся ежемесячный мониторинг», - сообщил он.

Предприятия модернизируют свои производства, для того чтобы снизить количество вредных выбросов, и высаживают деревья.

В докладе Руслан Тулепбаев подробно остановился на программе по очистке реки Нура от донных ртутных отложений. Многокомпонентный инвестиционный проект осуществляется в регионе с 2004 года. За это время очистили территорию завода «Карбид», 4,6 километра дна реки Нура и болота Жауыр, построили полигон для захоронения отходов.

Кроме того, был восстановлен недостроенный Интумакский гидроузел, завершено строительство защитной дамбы возле села Актобе и мини-гидроэлектростанции на Интумакском водохранилище.

Тем не менее, заражённый коллектор АО «ТЭМК» по-прежнему остаётся проблемой. Для её решения в 2017 году за счёт предприятия разработали проектно-сметные документы на строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод. Таким образом, промышленные воды будут очищать и обеззараживать.

Для реализации проекта уже направлена заявка в республиканский бюджет на 2019-2020 годы.

Ерлан Кошанов поручил держать вопросы экологии на постоянном контроле и в срок проводить мероприятия, предусмотренные комплексным планом по оздоровлению экологической обстановки.