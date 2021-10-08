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Аким Карагандинской области обсудил экономическую кооперацию с послом Беларуси

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Октября 2021, 12:54
Аким Карагандинской области обсудил экономическую кооперацию с послом Беларуси

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Павел Утюпин. На встрече с главой региона Женисом Касымбеком обсуждались перспективы укрепления сотрудничества в экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основными товарами, которые экспортирует Карагандинская область в Беларусь, являются уголь, ферросплавы, нефть и нефтепродукты. В свою очередь белорусские компании поставляют на наш рынок сельхозпродукцию и промышленную технику, строительные материалы.

Укрепляется промышленная кооперация. Сегодня в регионе действует 21 совместное предприятие. Среди них компания по сборке карьерных самосвалов, ремонту и обслуживанию техники БелАЗ. В планах открыть на территории Карагандинской области совместное производство пожарной техники.

«Мы хотим не просто осуществлять поставки, а искать пути кооперации с казахстанскими предприятиями. Это необходимо для создания новых рабочих мест, а также позволит увеличить местное содержание», - сказал Павел Утюпин.

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Женис Касымбек отметил, что область заинтересована в привлечении белорусских компаний и готова создать для них благоприятные инвестиционные условия. Глава региона предложил белорусским инвесторам принять участие в реализации проектов сельского хозяйства, строительстве школ. Также возможно сотрудничество в IT-сфере.

Аким области поддержал идею о развитии кооперации и поручил отработать ее с профильными ведомствами.

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Карагандинская область   Экономика   Беларусь  
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