Аким Карагандинской области объявил выговоры двум акимам из-за вспышки коронавируса
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Упущения в действиях санитарной службы и акиматов привели к вспышке коронавируса в Темиртау и посёлке Ботакара. К такому выводу пришёл аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким области назвал слабой работу по недопущению распространения инфекции. Глава региона объявил выговоры акимам Темиртау и Бухар-Жырауского района и рекомендовал принять соответствующие меры к руководителям санитарной службы.
«Картина прошедшей недели показала, что акимы в отдельных регионах недооценивают реальную угрозу распространения коронавируса. Нет оперативности, взаимодействия с другими госорганами. Ослаблена работа по сохранению стабильной эпидситуации. Прямой результат этого, а именно не вовремя принятые меры - вспышка в Темиртау и Ботакаре. В связи с этим объявляю дисциплинарное взыскание в виде выговора акимам Темиртау и Бухар-Жырауского района», - заявил Женис Касымбек на аппаратном совещании.
Аким области отметил, что наказание последовало не за рост заболевших, а за слабую работу, упущенное время и не вовремя начатое эпидрасследование.
«Специально поясняю, чтобы все акимы правильно поняли, чтобы потом не начали занижать собственные показатели. На прошлой неделе основной прирост произошёл из-за вспышки на руднике Нурказган. Есть факты, что инфицированные поехали в другие города и приняли участие в семейных мероприятиях. Все эти очаги мы знаем. Они локализованы. Но это можно было предотвратить, если бы на местах санитарные врачи и акимы своевременно приняли совместное решение», - сказал глава региона.
В области ежедневно тестируют большое количество людей - в среднем 2 000-2 500 человек, сообщил Женис Касымбек. Это позволяет диагностировать КВИ на ранней стадии.
Вместе с тем аким области поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-карантинных требований и информационно-разъяснительную работу.
«Я сам вечером хожу по городу. Масок никто не носит, в парках и скверах собираются большие компании, а дистанцию не соблюдают. Акимы городов и районов, требуйте от своих подчинённых, чтобы они объясняли людям необходимость соблюдения санитарных требований. В первую очередь это забота о жителях», - подчеркнул Женис Касымбек.
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