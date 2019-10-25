Аким Экибастуза подарил семикласснице звукозаписывающее оборудование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Встреча с лидерами школ и попечительскими советами учебных заведений прошла в Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Юная предпринимательница не только сочиняет музыку, но и производит здоровые чипсы из фруктов и овощей. Свой бизнес-проект она представила главе региона чуть ранее на встрече с молодыми предпринимателями, - сообщила пресс-служба акимата города Экибастуз. - Тогда она и рассказала о желании продавать музыку. Аким тогда пообещал помочь, слово сдержал».





Комплект техники для мини-студии ученице 7 класса школы № 7 Милане Беркоз аким города вручил на встрече с лидерами школ и попечительскими советами.

Ержан Иманзаипов в форме диалоговой площадки провёл заседание по вопросам развития системы образования.

«Многие вопросы требуют комплексного подхода, и у них есть сроки реализации. Мы как исполнительная власть примем все меры для решения проблем», - сказал аким Экибастуза.

Ержан Иманзаипов рассказал, что для экономии энергозатрат на содержание объектов социальной сферы акимат города и компания «PROLUX LTD» в рамках государственно-частного партнёрства разрабатывают программу энергосбережения.

«Это в свою очередь, позволит нам сэкономить на коммунальных платежах и расходовать средства на актуальные нужды школ», - отметил он.

Представители попечительских советов подняли вопросы ремонтов зданий, освещения, парковок, тротуаров, качества питания и многие другие. Решить эти проблемы было поручено соответствующим органам, присутствовавшим на заседании.

«Актуальной темой прозвучало пересмотрение расписания уроков в период приближения зимы. Занятия для учеников второй смены должны заканчиваться не позднее семи часов вечера, - добавили в пресс-службе акимата Экибастуза. - Местной полицейской службе поручено проанализировать наличие парковок и тротуаров возле школ и детских садов».

Школьники попросили акима построить ледовый дворец и высказали желание участвовать в решении проблемных вопросов школ и для этого предложили создать школьный маслихат.







