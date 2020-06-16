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Аким Бурабая получил предупреждение о неполном служебном соответствии

16 Июня 2020 13:19
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Аким Бурабая получил предупреждение о неполном служебном соответствии

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Предупреждения о неполном служебном соответствии получили руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района» и аким поселка Бурабай после заседания Совета по этике. Многочисленные нарушения земельного законодательства выявили прокуроры Бурабайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

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Вот лишь один пример. Распоряжением акима поселка Бурабай местному предпринимателю отказано в продлении права временного землепользования в связи с несоответствием генеральному плану поселка. А через 15 дней повторное ходатайство предпринимателя удовлетворено в полном объеме. Распоряжением от 19.02.2020 года право аренды продлено. Но и в первом, и во втором случаях индивидуальным предпринимателем был предоставлен одинаковый пакет документов.

«Осмотр земельного участка показал, что строения, соответствующие требованиям проекта детальной планировки (ПДП), отсутствуют. Согласно заключению ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства», земельный участок находится в зоне строительства блокированных домов гостиничного типа. По представлению прокуратуры района дисциплинарное производство в отношении руководителя ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района» и акима поселка Бурабай рассматривалось Советом по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Акмолинской области», - рассказали в ведомстве.

За совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, по рекомендации Совета распоряжением акима Бурабайского района государственные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии». А незаконное решение о продлении права аренды отменено.

Всего прокуратурой Бурабайского района выявлено более 20 нарушений законности в сфере земельных отношений, в том числе такие, как предоставление земель вне конкурсов или торгов. Сейчас принимаются меры к возврату незаконно предоставленных земельных участков.


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#Акмолинская область   #Акимат   #Другие государственные органы  
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Автор:

Оксана Матасова

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