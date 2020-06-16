Аким Бурабая получил предупреждение о неполном служебном соответствии

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Предупреждения о неполном служебном соответствии получили руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района» и аким поселка Бурабай после заседания Совета по этике. Многочисленные нарушения земельного законодательства выявили прокуроры Бурабайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Вот лишь один пример. Распоряжением акима поселка Бурабай местному предпринимателю отказано в продлении права временного землепользования в связи с несоответствием генеральному плану поселка. А через 15 дней повторное ходатайство предпринимателя удовлетворено в полном объеме. Распоряжением от 19.02.2020 года право аренды продлено. Но и в первом, и во втором случаях индивидуальным предпринимателем был предоставлен одинаковый пакет документов.

«Осмотр земельного участка показал, что строения, соответствующие требованиям проекта детальной планировки (ПДП), отсутствуют. Согласно заключению ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства», земельный участок находится в зоне строительства блокированных домов гостиничного типа. По представлению прокуратуры района дисциплинарное производство в отношении руководителя ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района» и акима поселка Бурабай рассматривалось Советом по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Акмолинской области», - рассказали в ведомстве.

За совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, по рекомендации Совета распоряжением акима Бурабайского района государственные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии». А незаконное решение о продлении права аренды отменено.

Всего прокуратурой Бурабайского района выявлено более 20 нарушений законности в сфере земельных отношений, в том числе такие, как предоставление земель вне конкурсов или торгов. Сейчас принимаются меры к возврату незаконно предоставленных земельных участков.