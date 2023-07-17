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Аким Бейнеуского района Мангистауской области покинул свой пост

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Июля 2023, 16:00
Аким Бейнеуского района Мангистауской области покинул свой пост Фото: t.me/mangystau_press

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Бейнеуского района Мангистауской области покинул свой пост. Глава региона Нурлан Ногаев поблагодарил занимавшего эту должность Бейнеубека Абилова, который ушел с работы по собственному желанию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким области поблагодарил Бейнеубека Абилова за проделанную работу и отметил его вклад в социально-экономическое развитие района. Исполняющим обязанности акима был назначен Рахимжан Шалбаев, ранее занимавший должность заместителя акима Бейнеуского района Мангистауской области. Нурлан Ногаев пожелал удачи Рахимжану Шалбаеву и дал ряд конкретных поручений.

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