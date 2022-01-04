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Аким Атырауской области встретился с жителями, вышедшими на центральную площадь

4 Января 2022 23:15
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Аким Атырауской области встретился с жителями, вышедшими на центральную площадь

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов встретился с атыраусцами, вышедшими на центральную площадь имени Исатая и Махамбета в поддержку жителей Жанаозена, которые требовали снизить цену на сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

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Махамбет Досмухамбетов сообщил, что согласно поручению Главы государства пройдет заседание правительственной комиссии по рассмотрению социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Эта комиссия создана по распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

Он также объяснил меры, принятые Правительством в отношении цены на сжиженный газ. Глава региона выслушал предложения, которые внесли жители области, и ответил на заданные ему вопросы.


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#Атырауская область   #Экономика   #Общество   #Топливо  
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Автор:

Виктор Сутягин

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