Аким Атырауской области встретился с жителями, вышедшими на центральную площадь
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов встретился с атыраусцами, вышедшими на центральную площадь имени Исатая и Махамбета в поддержку жителей Жанаозена, которые требовали снизить цену на сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Махамбет Досмухамбетов сообщил, что согласно поручению Главы государства пройдет заседание правительственной комиссии по рассмотрению социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Эта комиссия создана по распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина.
Он также объяснил меры, принятые Правительством в отношении цены на сжиженный газ. Глава региона выслушал предложения, которые внесли жители области, и ответил на заданные ему вопросы.
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