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    11:47, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Аким Атырауской области рассказал об эпидситуации в регионе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом ситуация стабильная, с 26 мая наш регион находится в «желтой» зоне. Загруженность койкомест составляет - 16%. Число проходящих лечение составляет – 337 человек», - сказал Махамбет Досмухамбетов на брифинге в СЦК.

    Глава региона добавил, что по области сформировано в 12 стационарах 2 098 койкомест, из них 81 - реанимационных. Дополнительно подготовлено 750 резервных койкомест.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране выявлено 406383 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Акимат Минздрав РК
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