Аким Атырауской области рассказал об эпидситуации в регионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом ситуация стабильная, с 26 мая наш регион находится в «желтой» зоне. Загруженность койкомест составляет - 16%. Число проходящих лечение составляет – 337 человек», - сказал Махамбет Досмухамбетов на брифинге в СЦК.

Глава региона добавил, что по области сформировано в 12 стационарах 2 098 койкомест, из них 81 - реанимационных. Дополнительно подготовлено 750 резервных койкомест.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране выявлено 406383 заболевших.