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Аким Атырауской области провел онлайн-прием граждан

6 Ноября 2020 23:57
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Аким Атырауской области провел онлайн-прием граждан

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провёл прием граждан в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций региона.

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«Записавшиеся на приём к главе региона озвучили ряд социальных вопросов. В первую очередь они касались решения вопросов по предоставлению жилья, помощи с трудоустройством. Выслушав обращения граждан, глава региона отметил, что все обращения будут взяты на строгий контроль и решаться в правовом поле, подчеркнув, что ни одно обращение не останется без ответа. Глава региона дал конкретные поручения уполномоченным органам, принимавшим участие в онлайн- приёме граждан, по решению вопросов обратившихся с заявлениями жителей региона», - сообщили в службе коммуникаций области.




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#Атырауская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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