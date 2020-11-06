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вчера 22:10
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вчера 21:20
Аким Атырауской области провел онлайн-прием граждан
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провёл прием граждан в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций региона.
«Записавшиеся на приём к главе региона озвучили ряд социальных вопросов. В первую очередь они касались решения вопросов по предоставлению жилья, помощи с трудоустройством. Выслушав обращения граждан, глава региона отметил, что все обращения будут взяты на строгий контроль и решаться в правовом поле, подчеркнув, что ни одно обращение не останется без ответа. Глава региона дал конкретные поручения уполномоченным органам, принимавшим участие в онлайн- приёме граждан, по решению вопросов обратившихся с заявлениями жителей региона», - сообщили в службе коммуникаций области.
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