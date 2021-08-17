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Аким Атырауской области призвал жителей не откладывать получение вакцины

17 Августа 2021 14:02
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Аким Атырауской области призвал жителей не откладывать получение вакцины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел совещание по вопросам вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«Несмотря на то, что динамика вакцинации в последнюю декаду улучшилась, в районах эта работа идет медленными темпами. В частности, в Жылыойском районе привито 19,5 % населения, в Макатском районе - 28,2%, в Исатайском районе - 36,2 %, в Кызылкогинском районе - 36,5%. Ситуация будет под моим личным контролем», - сказал глава региона.
Руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев представил статистические данные.
«К настоящему времени I компонентом вакцин от Covid-19 привито 164 320 человек,​ II компонентом вакцин от Covid-19 привито 119 429 человек. В Атырауской области 87 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, 15 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодня в инфекционных стационарах лечение получают 1 803 человека», - рассказал Асхан Байдувалиев.

В ходе совещания Махамбет Досмухамбетов поручил акимам районов усилить разъяснительную работу среди населения, выяснить причины отказа от вакцинации.

«Невакцинированные находятся в зоне риска, как и переболевшие. Если мы не хотим потерять людей и хотим вернуться к привычному ритму жизни, необходимо, чтобы вакцинацию делали как можно большее количество людей», – отметил глава региона.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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