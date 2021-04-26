Аким Атырауской области привился вакциной против КВИ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов привился вакциной против КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Врачи сначала провели регистрацию, проверили температуру и давление, провели медосмотр. Только после этого меня привили вакциной «Спутник-V», выпущенной Карагандинским фармацевтическим заводом. После прививки я в течение получаса был в специальной комнате под наблюдением врачей. Сейчас чувствую себя нормально, никаких побочных эффектов не было. Врачи посоветовали не мочить место прививки, держать в тепле, а также соблюдать меры предосторожности», – рассказал Махамбет Досмухамедов.

По словам акима, несмотря на выходной день в поликлинику пришли люди для вакцинации. Врачи отмечают высокую активность населения в этом вопросе.

«Для защиты самих себя и ваших близких очень важно получить вакцину», – подчеркнул аким области.