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Аким Атырауской области поздравил ветеранов

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Мая 2021, 23:23
Аким Атырауской области поздравил ветеранов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил ветеранов Великой Отечественной войны Айдына Айбарова, Закарию Султанова и узницу концлагеря Екатерину Абсатырову, поздравив их с Днём Победы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Ваш небывалый в истории человечества подвиг открыл следующим поколениям путь в будущее и обеспечил нашу сегодняшнюю мирную жизнь. Этот день, как символ героизма, навеки вписан яркими строчками в нашу историю. С праздником Победы ! Желаю здоровья Вам, радости, благополучия вашим семьям», - обратился глава региона к ветеранам.

«Пусть процветает наша страна, крепнут наша независимость и единство. Мужчина, прежде всего, должен быть защитником страны. Теперь благополучие страны в руках молодежи. Пусть никогда не будет войны!» - пожелал ветеран войны Закария Султанов.

В настоящее время в Атырауской области проживают два участника Великой Отечественной войны. Один из них – Айдын Айбаров, которому в этом году исполняется 100 лет, еще один фронтовик – 96-летний Закария Султанов.

Музыканты оркестра духовых инструментов исполнили песни военных лет во дворах домов ветеранов, подарив им праздничное настроение.

Отметим, двум ветеранам Великой Отечественной войны и одному человеку из категории узников концлагерей в канун праздника была оказана материальная помощь по 1 000 000 тенге каждому. 45 ветеранам, ковавшим Победу в тылу, вручено по 100 000 тенге единовременной помощи. Еще одна категория тружеников тыла, те, кто работали в годы Великой Отечественной войны, но не отмечены наградами (их всего 1874 человека), получили материальную помощь по 30 000 тенге.

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Атырауская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
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