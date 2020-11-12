Аким Атырауской области потребовал сократить вредные выбросы в атмосферу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова прошло совещание, разговор на котором шел об экологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

На встрече были заслушаны и обсуждены предложения представителей ряда государственных органов и предприятий.

Аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что главная задача на сегодня - это создание благоприятных условий для жителей города.

«В регионе имеется немало актуальных экологических проблем, которые требуют незамедлительного решения. Атырауская область - это регион с динамично развивающейся нефтегазовой отраслью. При этом одной из основных задач на сегодня является сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от крупных промышленных предприятий нефтегазовой отрасли, которые загрязняют наш воздух. Нам необходимо принять срочные меры по недопущению выбросов серы и других вредных продуктов нефтепереработки, а также создать благоприятные условия для жизни населения», - сказал глава региона.

На встрече с докладом выступил руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухамбетов. По его словам, в этом году было взято 56 проб воздуха в Атырау и проведено 331 исследование.

«В отношении компаний, совершивших нарушения, а это ТОО «Атырауский НПЗ», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» материалы были направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской области», - сказал Алибек Бекмухамбетов.