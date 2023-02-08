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Аким Атырауской области попросил помощи в борьбе со снегом у крупных компаний

8 Февраля 2023, 00:13
Аким Атырауской области попросил помощи в борьбе со снегом у крупных компаний

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Серик Шапкенов попросил крупные компании помочь в борьбе со снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Атырауской области Серик Шапкенов попросил задействовать дополнительную технику для ускорения снегоуборочных работ в связи с резким ухудшением погодных условий. Обратившись с этой просьбой к крупным компаниям. Около 70 единиц техники уже приступили к уборке улиц областного центра и прилегающих микрорайонов. Об этом Серик Шапкенов написал в социальных сетях.

По данным синоптиков, сегодня с 8 утра до 20 часов вечера в городе выпал снег объемом месячной нормы. Из-за сильного снегопада было затруднено движение транспорта и пешеходов. В связи с короткими замыканиями, жители некоторых микрорайонов остались без света. В настоящее время аварийные бригады поэтапно подключают электроэнергию. Ответственное учреждение полностью регулирует этот вопрос. Ситуация находится под моим личным контролем. По моему поручению, сейчас на территории области задействованы крупные подрядные организации в сфере строительства и дорожных работ. Компании выделили спецтехнику для очистки улиц. В итоге около 70 единиц техники приступили к уборке улиц города и пригородной зоны. Контроль возложен на акима города. Я выражаю благодарность сотрудникам коммунальных служб, которые уже несколько дней трудятся на уборке города», - сообщил Серик Шапкенов.

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