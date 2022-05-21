21 Мая 2022 07:18

Аким Атырауской области ознакомился с состоянием водовода «Астрахань-Мангышлак»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водовод «Астрахань-Мангышлак» нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщили акиму Атырауской области Серику Шапкенову, побывавшему в Курмангазинском районе, где на трансграничной с Россией реке Кигач начинается идущий в Казахстан водовод. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе главы региона, находясь в Курмангазинском районе, Серик Шапкенов ознакомился с работой линейной производственной диспетчерской станции «Кигач» в селе Кигач.

По словам руководителя главной водонасосной станции Хамита Кабулова, спроектированная на перекачку 260 000 кубометров воды в сутки, сейчас станция способна перекачивать всего 110 тысяч кубометров.

«Последний раз в здании, построенном в 1987 году, капитальный ремонт был проведен 11 лет назад. На сегодня станция нуждается в ремонте, в том числе подводной техники, насосов водоснабжения», - сказал Хамит Кабулов.

Требует ремонта не только линейная производственная диспетчерская станция «Кигач». По словам специалистов, трубопроводы, водоотводные, фильтрационные установки водовода, эксплуатирующиеся десятки лет, значительно устарели и требуют капитального ремонта.

Водовод «Астрахань — Мангышлак» является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозена, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области.

Основная доля подачи воды приходится на коммунальные предприятия - 53,8% и нефтегазодобывающие компании - 39,4%. Объем подачи воды на промышленные предприятия составил 5,5%, сельхозтоваропроизводителям - 0,7 %, населению и бюджетным организациям - 0,5 %.

Как сообщалось, на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак».



