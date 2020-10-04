Аким Атырауской области онлайн принял участие в праймериз

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов онлайн принял участие в праймериз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что за короткий срок праймериз стал одной из самых часто обсуждаемых тем в обществе.

По его словам, в области созданы все условия для реализации политической кампании на открытой и конкурентной основе. В частности, всем участникам праймериза была предоставлена возможность проведения агитационно-пропагандистской работы, а также равная и открытая возможность проведения открытых дискуссий. Впервые в стране на внутрипартийный отбор по Атырауской области было выдвинуто 408 человек, из них 404 были зарегистрированы в качестве кандидатов.

В праймериз принимают участие представители всех сфер деятельности, представившие программы, основанные на проблемах региона.

«Уверен, что через праймериз будут отобраны самые деловые, справедливые, активные, а также образованные лидеры», — сказал глава региона.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов призвал всех присутствующих принять активное участие в голосовании.

Напомним, в Атырауской области с 3 октября начали работу 83 участка для голосования.