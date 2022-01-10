Аким Атырауской области навестил раненых полицейских

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил областную больницу. Глава региона навестил сотрудников полиции, которые пострадали в ходе беспорядков. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека - это военнослужащие. В настоящее время состояние у пятерых находящихся в больнице стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов – средней тяжести», сообщил главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев.

Напомним, в Атырауской области действует режим ЧП. Соблюдение комендантского часа контролируется полицией, а также специальными мобильными группами.

Ранее сообщалось о том, что ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.