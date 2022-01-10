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    03:16, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Аким Атырауской области навестил раненых полицейских

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил областную больницу. Глава региона навестил сотрудников полиции, которые пострадали в ходе беспорядков. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека - это военнослужащие. В настоящее время состояние у пятерых находящихся в больнице стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов – средней тяжести», сообщил главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев.

    Напомним, в Атырауской области действует режим ЧП. Соблюдение комендантского часа контролируется полицией, а также специальными мобильными группами.

    Ранее сообщалось о том, что ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Акимат ЧП-2022 Правоохранительные органы
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