Аким Атырауской области и его заместитель заболели коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области и его первый заместитель инфицированы коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с положительным результатом ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию аким области Махамбет Досмухамбетов и первый заместитель акима области Серик Айдарбеков с 12 января текущего года работают в удаленном режиме. Руководство области находится в городе Атырау и продолжает осуществлять оперативное управление регионом»,- сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Как ранее сообщалось, за прошлую неделю COVID-19 выявили у 3227 жителей Атырауской области. Также сообщалось о степени загруженности инфекционных стационаров в регионе.



