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Аким Атырауской области и его заместитель заболели коронавирусом
17 Января 2022 23:41
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области и его первый заместитель инфицированы коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с положительным результатом ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию аким области Махамбет Досмухамбетов и первый заместитель акима области Серик Айдарбеков с 12 января текущего года работают в удаленном режиме. Руководство области находится в городе Атырау и продолжает осуществлять оперативное управление регионом»,- сообщает пресс-служба акима Атырауской области.Как ранее сообщалось, за прошлую неделю COVID-19 выявили у 3227 жителей Атырауской области. Также сообщалось о степени загруженности инфекционных стационаров в регионе.
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