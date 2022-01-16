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Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности

16 Января 2022 14:07
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Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Аким города Атырау Кайрат Уразбаев с 30 декабря находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения. 10 января был отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января Кайрат Уразбаев вновь находился на лечении. Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима Атырау Жумабек Каражанов», - сообщили в пресс-службе акима Атырауской области.


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#Отставки    #Атырауская область   #Акимат   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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