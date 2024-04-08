Аким Атырауской области встретился с бабушкой, помогавшей в берегоукрепительных работах

Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с бабушкой, помогавшей заполнять мешки с землей в Атырауской области в ходе берегоукрепительных работах Орыншаш Кожиевой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как выяснилось, 92-летняя жительница села Бейбарыс Кожиева Орынша Токтыбаккызы до 70 лет проработала кормозаготовителем в совхозе «Первомайский». От 10 детей у нее 16 внуков и 10 правнуков.



— Вся страна стала свидетелем того, как вы оказывали помощь школьному коллективу села Бейбарыс в берегоукрепительных работах. Мне позвонил Президент и попросил поблагодарить вас за самоотверженный труд. Вы стали примером для нашей молодежи, внося свой вклад в подготовку к паводкам, — сказал аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе встречи.

Орынша Токтыбаккызы рассказала, что добровольно решила помочь коллективу школы, где работала, когда возникла угроза подтоплений.

— 5 апреля я вышла на улицу и увидела как ребята заполняют мешки, я не смогла усидеть и решила тоже им помочь, — отметила она.



Ранее в соцсетях распространилось видео, где бабушка помогает молодежи заполнять мешки землей.