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    21:58, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Аким Атырауской области встретился с бабушкой, помогавшей в берегоукрепительных работах

    Аким Атырауской области встретился с бабушкой
    Фото: кадр из видео

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с бабушкой, помогавшей заполнять мешки с землей в Атырауской области в ходе берегоукрепительных работах Орыншаш Кожиевой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как выяснилось, 92-летняя жительница села Бейбарыс Кожиева Орынша Токтыбаккызы до 70 лет проработала кормозаготовителем в совхозе «Первомайский». От 10 детей у нее 16 внуков и 10 правнуков. 


    — Вся страна стала свидетелем того, как вы оказывали помощь школьному коллективу села Бейбарыс в берегоукрепительных работах. Мне позвонил Президент и попросил поблагодарить вас за самоотверженный труд. Вы стали примером для нашей молодежи, внося свой вклад в подготовку к паводкам, — сказал аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе встречи.

    Орынша Токтыбаккызы рассказала, что добровольно решила помочь коллективу школы, где работала, когда возникла угроза подтоплений.

    — 5 апреля я вышла на улицу и увидела как ребята заполняют мешки, я не смогла усидеть и решила тоже им помочь, — отметила она.


    Ранее в соцсетях распространилось видео, где бабушка помогает молодежи заполнять мешки землей.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Видео Общество Паводки школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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