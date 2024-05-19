Аким Атырауской области проверил берегоукрепительные сооружения в Махамбетском районе

Аким Атырауской области Серик Шапкенов посетил населенные пункты в Махамбетском районе, проинспектировал берегоукрепительные сооружения и работы по их усилению в Талдыкольском, Сарайшыкском, Махамбетском, Сарытогайском и Акжаикском сельских округах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона дал ряд поручений по безопасному отведению воды от населенных пунктов. Таким образом было принято решение пропустить воду через трассу республиканского значения «Атырау-Орал» (72 км).

В связи с этим, будет прекращено движение большегрузных автомобилей в направлении Атырау-Уральск. Легковые автомобили могут двигаться по трассе областного значения «Атырау-Индер».

Ознакомившись с проводимыми работами, глава региона Серик Шапкенов поручил акиму района усилить дежурство вдоль дамб и обеспечить необходимым оборудованием, техникой и продуктами питания.

Протяженность дамб, построенных для предотвращения паводков в Махамбетском районе, - 105,8 км.