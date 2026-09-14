Аким Атырау Шакир Кейкин покинул должность

Аким Атырау Шакир Кейкин покинул занимаемую должность. Он руководил городом с июля 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информацию подтвердили в аппарате ведомства. Шакир Кейкин был назначен акимом Атырау 10 июля 2023 года.

Причины его ухода пока официально не называются. Кто возглавит город, также не сообщается.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании заместителя акима Атырау Меиржана Мукасова и заместителя генерального директора ТОО «Городское коммунальное обслуживание жилых домов» Бейбита Магзумова. Сообщалось также, что Шакир Кейкин был приглашен в департамент КНБ по Атырауской области для дачи объяснений.

Позже адвокат Нурлан Жолболов заявил, что аким Атырау и его заместитель были допрошены в рамках уголовного дела. В Комитете национальной безопасности подтвердили проведение досудебного расследования, однако подробности раскрывать не стали, сославшись на статью 201 УПК.

Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. Окончил Казахский политехнический институт по специальности «горный инженер». В разные годы был акимом Кульсары, заместителем акима Атырау и акимом Макатского района. Перед назначением главой Атырау руководил департаментом торговли Министерства торговли и интеграции РК.