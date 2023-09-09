Аким Астаны призвал беречь городское имущество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram затронул вопрос профилактики вандализма, передает МИА «Казинформ».

«Ежедневно вместе с жителями мы работаем над улучшением нашего города.

Благоустраиваем и делаем его лучше. Но, к сожалению, есть факты вандализма и антикультурного поведения. Некоторые несознательные граждане портят общегородское имущество: ломают остановки, скамейки, дворы, переворачивают урны и т.д., бросая тень на всех жителей и гостей города. Нужно понимать, что вандализм – проверка на личный уровень культуры и воспитания. И не каждый ее проходит. Все, что мы делаем в городе - делаем для удобства людей. Ломая общегородское имущество, правонарушители доставляют неудобства всем жителям и гостям города. В том числе своим близким и родным, которые ходят по этим же улицам», - написал Женис Касымбек.

По словам акима, только за 8 месяцев текущего года в столице зарегистрировано более 10 тысяч случаев нарушения общественного порядка.

«Городом совместно с полицией проводится системная работа, направленная на сохранение общественного порядка и профилактику правонарушений. Стражи порядка ежедневно патрулируют город, выявляют нарушителей. Ежегодно будем увеличивать количество камер в городе. Надо понимать, что за нарушение всегда будет следовать наказание. Должна быть нулевая терпимость к любым правонарушениям и общественное порицание. Призываю всех жителей и гостей столицы бережно относиться к нашему городу! Городу, где живут наши близкие, родные и мы сами!» - обратился к астанчанам Женис Касымбек.