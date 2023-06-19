Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank, передает МИА «Казинформ».

«Хотел бы выразить слова благодарности сотрудникам полиции, руководству МВД и другим, участвовавшим в освобождении заложников в отделении Kaspi bank. Благодаря их слаженным и оперативным действиям удалось обезвредить захватчика. Заложники не пострадали. Они были осмотрены медиками», - написал аким в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.