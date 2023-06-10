Аким Аркалыка рассказал о развитии АПК в регионе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Аркалыке запланированы к реализации десять инвестиционных проектов в сфере АПК. О них подробнее рассказал на брифинге аким Аркалыка Амирхан Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется реализация 10 инвестиционных проектов на сумму более 19 млрд тенге, будет создано более 450 рабочих мест. Это строительство племенного животноводческого комплекса, производство охлажденной говядины, расширение птицефабрики, а также переработка куриного помета в органические удобрения, строительство двух молочно-товарных ферм, система орошения дождеванием сочных сельхозкультур, проект по разведению рыбы и креветок»,- сообщил аким города Асанов.

Среди крупных - строительство откормочной площадки мощностью на 5000 голов КРС, с созданием интегрированного производства по выпуску свежо-охлажденного мяса говядины. Стоимость проекта - 2 млрд тенге. Проект планируется реализовать в этом году.

Также в регионе будет построен племенной репродуктор на 2500 голов КРС. Стоимость проекта весьма внушительная и составляет 951 млн тенге, а рабочих мест тут будет создано 20. Проект будет реализован также в этом году.

Планируются также модернизация и расширения яичной птицефабрики до 250 млн штук яиц в год. За счет расширения будет создано 180 новых рабочих мест. Проект будет реализован в 2023-2025 годах, а стоимость - около 4 млрд тенге.

В Аркалыке местные власти совместно с инвесторами также намерены построить

молочно-товарные фермы на 800 голов КРС дойного стада с цехом по переработке молока. Стоимость проекта - 4 млрд 600 млн тенге.

Также в регионе внедряют систему орошения дождеванием сочных сельскохозяйственных культур на 400 гектара. Проект стоит полмиллиона тенге и реализован будет уже в этом году.