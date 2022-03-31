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Аким Алматы встретился с представителями творческой интеллигенции

Автор:  
Гульзат Сахова
31 Марта 2022, 09:51
Аким Алматы встретился с представителями творческой интеллигенции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с представителями творческой интеллигенции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи глава города отметил высокое качество человеческого капитала, в том числе огромный научный, творческий и культурный потенциал Алматы.

Во встрече приняли участие более 40 деятелей искусства, культуры и науки, в том числе представители театра и кино, эстрадной и народной музыки, литературы, изобразительного, монументального и прикладного искусства, музееведения, архитектуры и другие.

Аким Алматы выразил участникам встречи признательность за их вклад в культуру Казахстана, а также подчеркнул важную роль и значение творческой интеллигенции в нравственном воспитании молодежи и в привитии обществу высоких общечеловеческих ценностей через искусство и литературу.

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В ходе встречи представителями творческой интеллигенции поднимались актуальные вопросы об уровне развития искусства и литературы, о необходимости организации творческих мастерских, развития традиционной музыки, модернизации музеев города и другие.

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Ерболат Досаев подчеркнул, что Алматы является культурным и научным центром страны, а также выразил готовность оказывать содействие в реализации творческих проектов и уделять внимание развитию искусства и культуры в целом.

Аким города поблагодарил представителей творческой интеллигенции за их идеи, а также предложил проводить подобные встречи на регулярной основе, чтобы обмениваться мнениями и результатами проделанной работы.

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Алматы   Наука   Культура   Акимат   Общество  
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