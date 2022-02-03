Аким Алматы встретился с полицейскими

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев посетил департамент полиции и встретился с сотрудниками правоохранительных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Глава города выразил благодарность полицейским за службу во время террористических акций. И отметил, что именно полиция является гарантом безопасности населения, защитником общества, его стабильности и интересов.

«Прежде всего выражаю соболезнования родным и близким полицейских, которые погибли, защищая город от нападения террористов.

От своего имени благодарю за исполнение профессионального долга во время трагических январских событий. Несмотря на смертельную угрозу, вы проявили отвагу и героизм в борьбе с преступниками.

Нападение на город показало, что полиция должна быть обеспечена необходимыми условиями и современной техникой для недопущения трагических событий.

На сегодня оказана помощь семьям погибших полицейских, продолжаются работы по восстановлению и ремонту поврежденных зданий.

Уверен, что вместе мы будем доблестно стоять на страже города. Мы доверяем вам самое дорогое - здоровье и жизни жителей Алматы», - сказал аким города.

Акиму также продемонстрировали Центр оперативного управления, в том числе систему видеонаблюдения, к которой подключено более 10 тысяч видеокамер, установленных по всему городу.

В завершение встречи Ерболат Досаев пожелал полицейским успехов в работе и отметил их важную роль в обеспечении безопасности и необходимости постоянного повышения доверия населения к их деятельности.