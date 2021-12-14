Аким Алматы вручил награды нуротановцам в канун 30-летия Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в канун Дня независимости вручил нуротановцам награду «Белсенді қызметі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что высшей партийной награды удостоены члены партии, активно участвующие в реализации партийных инициатив. В числе обладателей наград представители сфер образования, культуры, здравоохранения, предприниматели и сотрудники городского и районных филиалов партии «Nur Otan», а также первичных партийных организаций.

Председатель алматинского городского филиала партии, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул значимость партийной работы по реализации предвыборных обещаний по улучшению качества жизни населения. Он также отметил важность партийного контроля за расходованием бюджетных средств и качеством проводимых работ по улучшению инфраструктуры мегаполиса, строительству социальных объектов и жилья.

Торжественные мероприятия ко Дню независимости прошли на всех региональных площадках филиалов партии. Из алматинцев нагрудного знака «Белсенді қызметі үшін» удостоены 25 партийцев. Полный список по ссылке.

https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty/press/news/details/301399?lang=ru



