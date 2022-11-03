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    Аким Алматы вновь призвал алматинцев заботиться о домашних питомцах

    3 Ноября 2022, 17:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы просил акима Ерболата Досаева решить вопрос по поводу бродячих собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я живу в микрорайоне Тастак. У меня вопрос по поводу бродячих собак. Я смогу их припугнуть, а вот дети – нет. Помогите решить этот вопрос», - обратился к акиму житель Алмалинского района.

    «Меня попросили выделить больше средств для отлова, чипирования животных. Это связано с изменением в законодательстве и необходимостью соответствия международным стандартам содержания животных. Мы после отлова собак некоторое время держим в приюте. Я дам поручение акиму района, чтобы они провели дополнительную работу в ближайшую неделю. В этом году были закуплены спецтранспорт, спецсредства. Казахстан присоединяется к международным конвенциям по защите животных. Я хочу призвать к ответственности самих хозяев четвероногих друзей. Как показывает статистика, больше 60% животных остаются брошенными на улице. Это наша ответственность, мы должны ухаживать за ними», - ответил аким города Ерболат Досаев.

    Градоначальник уже обращался ранее к владельцам домашних питомцев и призывал их быть ответственными.

    К слову, п равила содержания и выгула животных в Алматы рассмотрят до конца года.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Животные Ерболат Досаев
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