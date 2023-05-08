Аким Алматы - ветеранам: Великая победа – это ваша заслуга

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Десятки медалей и орденов на груди - Зулхарнай Сеитов встретил акима Алматы Ерболата Досаева при полном параде. В прошлом году ветеран отметил вековой юбилей, а теперь в ожидании не менее важного праздника – 78-ой годовщины Дня Великой победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Зулхарнай Сеитов попал на фронт в 1942 году. Освобождал Беларусь и Польшу, сражался за Сталинград и штурмовал Берлин. Он дошел до самого конца и оставил свое имя на стенах Рейхстага.

После войны окончил Омский сельскохозяйственный институт и стал доктором биологических наук. На его счету более 150 научных работ и монографий, 14 патентов и 8 авторских свидетельств – вклад в науку неоценим: многие разработки и открытия Зулхарная Сеитова до сих пор применяются в медицине и пищевой промышленности.

Воспоминаниями с фронта и из мирной жизни ветеран с удовольствием поделился с Ерболатом Досаевым.

«В самой сложной и жестокой войне в истории человечества именно вы, наши отцы и деды, проявили настоящий героизм и мужество, внесли свой вклад в Великую победу. Вы - свидетель целого столетия. Мы благодарны Вам за мирное небо и спокойное благополучное время, в котором мы живем. Это, в первую очередь, Ваша заслуга», - сказал Ерболат Досаев во время теплой беседы с ветераном и членами его семьи.

«Спасибо, что не забываете нас. Для пожилого человека такие встречи — это праздник. Позвольте дать свое благословение и бата. Я желаю, чтобы наш Казахстан процветал, дети жили в мире и согласии. Здоровья и благополучия всем казахстанцам», - сказал ветеран Великой Отечественной войны.