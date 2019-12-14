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вчера 21:58
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вчера 20:08
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вчера 19:10
Аким Алматы сообщил о готовности переселить жителей накренившегося дома
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Сагинтаев встречается с жителями накренившегося дома в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл в Алатауский район, где проходит встреча с жителями дома № 179 микрорайона Зердели-6, чтобы разобраться в ситуации лично.
На данный момент динамики крена нет, утверждают в акимате.
Специалисты ведут геологические изыскания, чтобы принять решение по укреплению фундамента дома.
«На просьбы жителей о переселении аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заверил, что акимат уже готов решить этот вопрос. Соответствующее постановление подписано. Жители 72 квартир дома № 179 микрорайона Зердели-6 Алатауского района получат средства для аренды квартир до полного разрешения ситуации», - сообщил в своем Instagram официальный представитель акимата Асет Мукажанов.
Также отмечается, что против застройщиков и тех, кто выдавал экспертные заключения на строительство дома № 179 микрорайона Зердели-6 Алатауского района прокуратура Алматы начнет досудебное производство, чтобы установить ответственность за происходящее.
Более того, будут проверены все дома микрорайона Зердели-6. В Алатауском районном филиале партии Nur Otan организован штаб по решению вопросов жителей дома № 179 микрорайона Зердели-6, в том числе по организации отселения во временные арендные квартиры.
Напомним, в Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались, что их дом накренился.
Позже в акимате сообщили, что критических отклонений нет.
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