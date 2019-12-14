+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: 0 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким Алматы сообщил о готовности переселить жителей накренившегося дома

14 Декабря 2019 13:51
Поделиться:
Аким Алматы сообщил о готовности переселить жителей накренившегося дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Сагинтаев встречается с жителями накренившегося дома в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Критических отклонений нет - акимат о накренившимся доме в Алматы
В Алматы проверяют информацию о возможном крене 9-этажного дома

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл в Алатауский район, где проходит встреча с жителями дома № 179 микрорайона Зердели-6, чтобы разобраться в ситуации лично.

На данный момент динамики крена нет, утверждают в акимате.

Специалисты ведут геологические изыскания, чтобы принять решение по укреплению фундамента дома.

«На просьбы жителей о переселении аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заверил, что акимат уже готов решить этот вопрос. Соответствующее постановление подписано. Жители 72 квартир дома № 179 микрорайона Зердели-6 Алатауского района получат средства для аренды квартир до полного разрешения ситуации», - сообщил в своем Instagram официальный представитель акимата Асет Мукажанов.

Также отмечается, что против застройщиков и тех, кто выдавал экспертные заключения на строительство дома № 179 микрорайона Зердели-6 Алатауского района прокуратура Алматы начнет досудебное производство, чтобы установить ответственность за происходящее.

Более того, будут проверены все дома микрорайона Зердели-6. В Алатауском районном филиале партии Nur Otan организован штаб по решению вопросов жителей дома № 179 микрорайона Зердели-6, в том числе по организации отселения во временные арендные квартиры.

Напомним, в Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались, что их дом накренился.

Позже в акимате сообщили, что критических отклонений нет.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив