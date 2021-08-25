Аким Алматы рассказал о развитии дополнительного образования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 15 сентября организация дополнительного образования начнет обучение детей в традиционном формате. Об этом сегодня на алматинском образовательном форуме-2021 рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинфор».

По его словам, для увеличения охвата детей дополнительным образованием с прошлого года ведется работа над несколькими проектами.

«В частности, начат процесс модернизации действующих внешкольных организаций. В рамках этого в прошлом году было снесено старое здание и построено новое современное здание детской музыкальной школы №5. В этом же году начат ремонт еще 3-х домов школьников. Сейчас проектно-сметная документация находится на стадии разработки», - сказал Б. Сагинтаев.

С этого года в мегаполисе начнется строительство двух современных многопрофильных центров инновационного творчества. Сегодня в Алатауском и Наурызбайском районах ведется работа по модернизации действующего дворца школьников.

«Кроме того, в этой сфере мы усиливаем сотрудничество с частным сектором и предусмотрели средства из местного бюджета на размещение государственного образовательного заказа во внешкольных частных организациях. В рамках данного госзаказа будет выделено 5 тысяч мест. Из них 600 мест на музыкальное направление и более 4 тысяч мест на туристско-краеведческое, эколого-биологическое, научно-технологическое, художественное и другие направления», - сказал аким города.

При этом следует отметить, что к дополнительному образованию активно подключилась не только образовательная сфера, но и управление культуры и спорта.