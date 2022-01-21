Аким Алматы проверил запасы лекарств в Стабфонде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проинспектировал запасы лекарственных препаратов в Стабфонде, ковидных госпиталях и аптечной сети города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В целом ситуация с обеспеченностью лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в мегаполисе стабильная. Об этом акиму города доложили в ходе посещения аптечных складов «Медсервис плюс», где также расположены резервы городского Стабфонда.

На сегодняшний день в Стабфонде города насчитывается 389 тысяч антиковидных лекарственных средств 56 наиболее востребованных наименований и 7840 тысяч изделий медназначения трех востребованных наименований. Неснижаемый запас рассчитан на 2 месяца.

У крупных поставщиков - INKAR и «КФК Медсервис Плюс» - в наличии имеется 7,69 млн единиц антиковидных препаратов. В аптеках - 1,3 млн востребованных препаратов.

Аким города также ознакомился с обеспеченностью лекарственными препаратами в антиковидных госпиталях, где также создан необходимый запас препаратов на случай резкого ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и увеличения числа госпитализируемых.

В целом в стационарах города имеется 1849 тыс. лекарственных средств, ожидаются поставки 1072 тыс. единиц. В поликлиниках - 198 тыс. лекарственных средств, ожидается поступление 285 тыс. единиц препаратов.

Бакытжан Сагинтаев также проверил наличие раствора для инфузий «Натрия хлорид» . На складах Стабфонда находится 80 тыс. единиц физраствора 200 мл. Кроме того, у поставщиков – «Медсервис плюс» и «Аманат» - 17,1 тыс. единиц 400 мл.

В крупных аптечных сетях, таких как «Центральная аптека» и «Аптека плюс», все виды раствора «Натрия хлорид» 0,9% имеются в достаточном количестве. На складах шести крупных аптечных сетей – «От А до Я», «Фармаком», «Мелисса», «Садыхан Преимум», «Гаухар Тас», «Акниет» насчитывается 61,2 тыс. единиц физраствора.

Ранее сообщалось, что стабфонд Алматы пополнили востребованными лекарствами.