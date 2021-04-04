Аким Алматы проверил работу прививочных пунктов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил поликлиники города, где ознакомился с организацией добровольной массовой вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с организацией работы прививочных кабинетов в городской клинической больнице №5 и поликлиниках №5, 15, 17, 29.

Аким мегаполиса пообщался с алматинцами, в числе первых пришедшими на вакцинацию. Аким напомнил, что это единственная возможность противостоять коронавирусу. Горожане с пониманием относятся к вакцинации.

По его данным, точки вакцинации разворачиваются в 70 поликлиниках, 31 торговом центре, на крупных объектах культуры, образования, спорта.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения КВИ в городе были рассмотрены организационные вопросы кампании по массовой вакцинации.

Всего будет открыто порядка 250 пунктов. Их работу обеспечат 2 250 специалистов - врачи, средний персонал, регистраторы. Кроме того, будут задействованы 1 200 волонтеров из числа врачей-резидентов. Дополнительно созданы мобильные передвижные пункты.

В соответствии с утвержденным планом по проведению добровольной массовой вакцинации против КВИ особое внимание будет уделено оснащению морозильными камерами для сохранения холодовой цепи.

За 2 и 3 апреля в Алматы было провакцинировано 16 985 человек. Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.