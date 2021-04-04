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    10:28, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Аким Алматы проверил работу прививочных пунктов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил поликлиники города, где ознакомился с организацией добровольной массовой вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бакытжан Сагинтаев ознакомился с организацией работы прививочных кабинетов в городской клинической больнице №5 и поликлиниках №5, 15, 17, 29.

    Аким мегаполиса пообщался с алматинцами, в числе первых пришедшими на вакцинацию. Аким напомнил, что это единственная возможность противостоять коронавирусу. Горожане с пониманием относятся к вакцинации.

    По его данным, точки вакцинации разворачиваются в 70 поликлиниках, 31 торговом центре, на крупных объектах культуры, образования, спорта.

    На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения КВИ в городе были рассмотрены организационные вопросы кампании по массовой вакцинации.

    Всего будет открыто порядка 250 пунктов. Их работу обеспечат 2 250 специалистов - врачи, средний персонал, регистраторы. Кроме того, будут задействованы 1 200 волонтеров из числа врачей-резидентов. Дополнительно созданы мобильные передвижные пункты.

    В соответствии с утвержденным планом по проведению добровольной массовой вакцинации против КВИ особое внимание будет уделено оснащению морозильными камерами для сохранения холодовой цепи.

    За 2 и 3 апреля в Алматы было провакцинировано 16 985 человек. Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество Алматы
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