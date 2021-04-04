Аким Алматы проверил готовность инфраструктуры для приема и хранения вакцины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в рамках продолжения рабочего объезда посетил склады при Городской клинической больнице №7 и ТОО «КФК «Медсервис Плюс», ознакомился с готовностью инфраструктуры для приема и хранения доз вакцин, которые будут поставлены Министерством здравоохранения РК для массовой вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На складах вакцины будут храниться до последующего распределения по прививочным пунктам.

Аким ознакомился с алгоритмом хранения и распределения вакцин, проверил созданные условия по обеспечению их правильного хранения. Посетил зону приема товаров и осмотрел холодильные камеры.

Следует отметить, что для хранения вакцин закуплены холодильные камеры, соответствующие требованиям Министерства здравоохранения РК. Для безопасности работает трехуровневая система мониторинга, резервный и основной холодильные агрегаторы, 4 датчика температуры и влажности, электронные и механические терморегуляторы. В целом, учитывая, что на складе хранятся различные медицинские изделия и препараты, предусмотрены разные зоны хранения и контроля влажности и воздухообмена.

Директор по развитию бизнеса ТОО «КФК «Медсервис Плюс» Саида Ерденбекова сообщила, что вакцины поступают в двух контейнерах. Это необходимо для управления рисками и безопасности, так как термобоксы позволяют сохранять температуру на случай технических неполадок.

Медицинские сотрудники, закрепленные за вакцинами, обучены правильному обращению и недопущению прямого соприкосновения с вакциной.

В ходе рабочего объезда Бакытжан Сагинтаев посетил городскую поликлинику №36, где проверил ход вакцинации и побеседовал с горожанами, пришедшими для получения вакцины. Руководство поликлиники сообщило о росте количества желающих получить вакцину. Алгоритм вакцинации населения предусматривает заблаговременную запись для недопущения скопления людей.

Посещая медучреждения, аким города также ознакомился с ситуацией по госпитализации и лечению лиц с коронавирусной инфекцией.

В целом, в городе обеспечена готовность к приему от Министерства здравоохранения РК партии доз для массовой вакцинации населения против COVID-19.

Ранее Бакытжан Сагинтаев ознакомился с организацией работы прививочных кабинетов в ГКБ №5 и поликлиниках №5, 15, 17, 29.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.