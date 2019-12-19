Аким Алматы провел встречу с жителями Медеуского района в формате «свободного микрофона»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел сегодня вторую встречу в формате «свободного микрофона» с жителями Медеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встречу в Медеуском районе собрались порядка 450 человек.

Наиболее часто задавался вопрос касательно водоснабжения и водоотведения в жилых массивах Каменское плато, Музтау, Кольсай, Сулусай, Кенсай и мкр. Аккайын.

«Строительство системы водоснабжения жилого массива Каменское плато планируется начать весной следующего года. Также весной начнется строительство систем водоснабжения и водоотведение в мкр. Кольсай. Проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения жилого массива Музтау (Бутаковка) разработан и будет реализован в 2020-2021 годы», - отметили в акимате.

Также эти вопросы будут решены в мкр. Сулусай и Кенсай.

Реализация всех проектов позволит обеспечить питьевой водой и канализацией около 2500 домов, где проживает порядка 7 тыс. жителей.

По вопросам благоустройства и освещения района доложил аким Медеуского района Султанбек Макежанов.

«В текущем году завершено строительство линий наружного освещения на 19 улицах, установлено 1 084 светоточки. На следующий год в Медеуском районе планируется осветить оставшиеся 268 улиц с установкой 6200 светоточек и 27 дворов с установкой 500 фонарей», - сказал районный аким.

Также он отметил, что в текущем году благоустроено 82 двора, в следующем планируется капитальный и текущий ремонт 41 двора.

Для решения проблемы подтопления по улицам Оспанова, Жамакаева, Сарбайская, Чаплина, вдоль Центрального музея завершено строительство арычных сетей протяженностью 5,1 км. Разрабатывается проект строительства арычных сетей протяженностью 22 км по 16 улицам. Также планируется благоустроить набережную реки Малой Алматинки от ул. Шакшак Жанибек до ул. Гоголя.

«Завершаются работы по строительству инженерных сетей на 59 улицах в мкр. Думан. Здесь также будет проведен капитальный ремонт и благоустройство улиц», - добавили в акимате.

Кроме этого, в текущем году завершено строительство газопровода протяженностью 78 км (42 садоводческих обществ, 2 МЖД, мкр. Музтау, Алатау и жилые массивы Широкая Щель, Кенсайские дачи, Каменское плато), который охватит более 2 тыс. домов (50 тыс. жителей).

Отмечается, что для решения проблемы дефицита ученических мест ведется строительство дополнительной пристройки на 850 мест к школе №172, расположенной в микрорайоне Думан. В мкр. Самал-3 ведется строительство здания частной школы на 800 мест. По адресу ул. Орманова (ВОАД) продолжается строительство универсальной школы на 540 мест за счет частных инвестиций.

В ходе встречи также были заданы вопросы по озеленению, ремонту коммунальных сетей, поддержке многодетных семей.

По каждому обращению были даны ответы. Жительница района, общественница Б. Шералиева рассказала о поддержке многодетных женщин, для чего в своем доме она организовала приют для матерей, оставшихся без жилья. Аким города Бакытжан Сагинтаев поддержал данное начинание, отметив, что такой опыт надо распространять среди активных горожан.