Аким Алматы прокомментировал вопрос бесплатного школьного питания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вопрос бесплатного питания для учащихся начальных классов прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев, передает МИА «Казинформ».

«С 1 сентября в Алматы введено бесплатное питание для учащихся начальных классов. В день на ребенка рассчитано 560 тенге. Однако сегодня этой суммы достаточно только на продукты без учета работы и расходов на приготовление еды. После пандемии предприниматели берут кредиты, чтобы выполнить обязательства по обеспечению детей питанием. Можно рассмотреть вопрос авансовых платежей?» - спросили градоначальника на встрече с представителями бизнеса, отраслевых ассоциаций и НПП «Атамекен».

Ерболат Досаев, отвечая на вопрос, сообщил, что с 1 сентября впервые в Алматы охватили бесплатным питанием учеников начальных классов.

«Когда я объявлял об этом, то предполагал, что бизнесмены должны понимать, что будет высокая нагрузка. Ответственные структуры при формировании бюджета ориентировались на рыночные цены. Но в вашем вопросе звучит правильный тезис, так как эти оценки проводились еще в апреле. При формировании бюджета на следующий год мы рассмотрим данный вопрос, а также вопрос авансового платежа», - сказал Е. Досаев.