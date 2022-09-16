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    14:35, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Аким Алматы прокомментировал вопрос бесплатного школьного питания

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вопрос бесплатного питания для учащихся начальных классов прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев, передает МИА «Казинформ».

    «С 1 сентября в Алматы введено бесплатное питание для учащихся начальных классов. В день на ребенка рассчитано 560 тенге. Однако сегодня этой суммы достаточно только на продукты без учета работы и расходов на приготовление еды. После пандемии предприниматели берут кредиты, чтобы выполнить обязательства по обеспечению детей питанием. Можно рассмотреть вопрос авансовых платежей?» - спросили градоначальника на встрече с представителями бизнеса, отраслевых ассоциаций и НПП «Атамекен».

    Ерболат Досаев, отвечая на вопрос, сообщил, что с 1 сентября впервые в Алматы охватили бесплатным питанием учеников начальных классов.

    «Когда я объявлял об этом, то предполагал, что бизнесмены должны понимать, что будет высокая нагрузка. Ответственные структуры при формировании бюджета ориентировались на рыночные цены. Но в вашем вопросе звучит правильный тезис, так как эти оценки проводились еще в апреле. При формировании бюджета на следующий год мы рассмотрим данный вопрос, а также вопрос авансового платежа», - сказал Е. Досаев.


    Теги:
    Акимат Алматы Образование
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