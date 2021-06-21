Аким Алматы прокомментировал шокирующий инцидент в фонтане у здания цирка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал инцидент на фонтане у цирка, когда нескольких человек ударило током, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Произошедшее в фонтане у цирка с детьми и мамой одной из девочек — недопустимый трагический случай, расследованием которого занимается полиция. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», – написал Бакытжан Сагинтаев в своем Twitter.

Напомним, на выходных нескольких человек едва не убило током в фонтане около Алматинского цирка.

Как прокомментировали в городском акимате, от удара тока в фонтане у здания Казахского Государственного Цирка пострадали трое человек: двое несовершеннолетних детей и один взрослый.