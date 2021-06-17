Аким Алматы призвал горожан защититься вакциной от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе прямого эфира программы Akimat LIVE на телеканале «Алматы» аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу и о темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, по состоянию на 16 июня в городе зарегистрировано 71 820 случаев коронавирусной инфекции, из них 55 707 случаев с симптомами и 16 113 - без симптомов, 1 889 случаев неуточненной пневмонии.

«Так, за 15 июня зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, из них 95 случаев с симптомами и 17 - без симптомов, 12 неустановленной пневмонии. Суточный прирост составил 0,1%. Репродуктивное число 0,777. В инфекционных стационарах находится 706 человек, в том числе 26 детей. Из них 26 в крайне тяжелом, 196 в тяжелом состоянии, 484 - средней степени тяжести»,- сказал аким.

Кроме того, под наблюдением мобильных бригад первичной медико-санитарной по́мощи и телемедицинского центра на дому находятся 923 пациента, из которых 196 бессимптомных, 712 с легкой и 15 со средней степенью тяжести заболевания.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что переходу города в «зеленую» зону по коронавирусу способствовали карантинные ограничительные меры, а также массовая вакцинация горожан.

«На сегодняшний день вакцину получили 351 497 человек, в том числе 5 168 полицейских, 25 427 педагогов, 30 630 медиков. Из общего количества привитых, 39 026 - лица старше 60 лет (11,1%). На сегодняшний день двумя компонентами привиты 235 107 человек. Но все же мы не должны на этом останавливаться. Призываю всех алматинцев получить вакцину. На сегодня вакцинация является единственным способом противостоять опасному заболеванию», - отметил аким.

Напомним, в Алматы функционируют 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек.