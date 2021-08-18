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Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями

18 Августа 2021 19:50
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Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал бизнесменов города более ответственно относиться к карантинным мерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Бизнесменов еще раз попрошу, мы об этом уже говорили: завтра некому будет ходить к вам, в ваши заведения. Мы локдаун выходного дня делаем, все закрыто, но если так пойдет, мы более жесткие меры будем принимать. Мы же сегодня работаем, а завтра если вообще перестанем работать, то что будет тогда? Я прошу с пониманием и более ответственно относиться к тому, что происходит сейчас», - сказал аким во время прямого эфира на телеканале «Алматы».

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 403 случая коронавирусной инфекции, из них 1 319 с симптомами и 84 – без симптомов. Неустановленной пневмонии – три случая.



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Автор:

Данияр Дауталиев

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