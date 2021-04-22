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    20:27, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Аким Алматы предупредил компании по доставке еды о соблюдении правил

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в программе Akimat LIVE ответил, как контролируется соблюдение всех правил водителями развозчиков службы доставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, с начала пандемии на дорогах мегаполиса стало больше мопедов и скутеров.

    «С начала пандемии, когда еще город закрыли, на дорогах стало больше мопедов и скутеров, которые занимаются доставкой еды и других видов товара. И с каждым разом их становится все больше и больше. И мы видим, что зачастую водитель мопеда или скутера не надевает шлем, его транспорт не зарегистрирован»,- сказал аким.

    Алматинцы жалуются, что с появлением скутеров возросло случаев дорожно-транспортных проишествий.

    «Мы с департаментом полиции начали разбираться по этому вопросу. В итоге выяснялось, что у нас есть скоростные скутеры и мопеды, которые двигаются со скоростью за 100 км в час. Оказалось, что они не зарегистрированы и водители ездят без прав. Никаких правил не соблюдают. В ближайшее время мы начинаем работу с дорожной полицией. Если водитель службы доставки будет ездить без маски, превышать установленные нормы скорости без регистрации и ездить без водительских прав, его будут штрафовать вплоть до изъятия транспорта», - предупредил аким.

    По его словам, с предстоящего понедельника начнутся рейды вместе с дорожной полицией. Все компании, которые занимаются доставкой или развозкой предупреждены.

    «Понятно, что это бизнес, понятно, что есть спрос. Но правила должны соблюдаться», - добавил аким города.


    Теги:
    Транспорт Безопасность Алматы
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