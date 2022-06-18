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18 Июня 2022 20:18
Аким Алматы поздравил медиков с профессиональным праздником
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Ерболат Досаев поздравил врачей с Днем медицинского работника. На торжественной церемонии Ерболат Досаев поблагодарил их за самоотверженный тяжелый труд – сохранение здоровья населения и спасение жизней горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Он отметил, что этот праздник напоминает о том, насколько бесценна и значима работа медицинского работника. Ветераны и медики Алматы были отмечены наградами и благодарственными письмами от имени акима города.
Общий объем инвестиций в систему здравоохранения города Алматы в этом году составит около 35 млрд тенге. Всего в городе 182 медицинские организации, где работают более 38 тысяч специалистов.
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