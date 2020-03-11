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Аким Алматы поручил разработать алгоритм по обеспечению жизнедеятельности города при регистрации случаев коронавируса

11 Марта 2020 21:36
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Аким Алматы поручил разработать алгоритм по обеспечению жизнедеятельности города при регистрации случаев коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заслушаны отчеты председателя штаба – заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимовой, руководителя Управления общественного здоровья Тлеухана Абилдаева, отдела Управления Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг на транспорте Н. Догалбаева.

«На сегодня в Алматы зарегистрированных случаев коронавируса нет. В стационарах на карантине находятся 490 человек, 407 – на домашнем карантине. Состояние всех лиц удовлетворительное, признаков катаральных явлений не выявлено. Реализуется комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий», - говорится в сообщении акимата.

Аким поручил принять меры по расширению охвата горожан диагностическими тестами, повышению качества работы медицинских организаций и медсотрудников, осуществляющих контроль за лицами, находящимися на домашнем карантине. Также отмечена необходимость обеспечения открытости системы информирования граждан о принимаемых властями мер по противодействию завозу и распространению COVID-2019.

По итогам заседания Бакытжан Сагинтаев поручил разработать алгоритм по обеспечению жизнедеятельности города при регистрации случаев коронавирусной инфекции.



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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Пневмония в Китае,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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